Ladispoli, incontro con Dante nel bosco di Palo Laziale

“Incontro con Dante nel bosco di Palo”. Questo il nome dello spettacolo teatrale itinerante che andrà in scena domani e sabato 22 agosto nel bosco di Palo Laziale a Ladispoli. Appuntamento alle 20.30 nel sito naturale di via dei Delfini dove il regista Agostino De Angelis, nella parte di Dante, accompagnato da alcuni attori, interpreterà i versi della celebre opera, conducendo lo spettatore in un grandioso viaggio nella Divina Commedia. Già noto De Angelis per le numerose rappresentazioni in siti culturali internazionali, come la Valle dei Templi e il Teatro di Siracusa. L’iniziativa – patrocinata dal comune di Ladispoli – è stata inserita fra quelle promosse dalla Regione Lazio all’interno del contenitore culturale “Eventi delle Meraviglie 2020”.





L’area del Bosco, in passato location di set cinematografici e appuntamenti religiosi, tra cui il Presepe Vivente, per la prima volta diventa palcoscenico per il teatro. Un luogo perfetto per ambientare la selva oscura e il viaggio dell’uomo verso le libertà morali e la fede. Un viaggio in cui incontrare il mito, la storia e i personaggi simbolo dell’immaginario collettivo dell’opera con presentazione e introduzione ai canti dell’artista Ombretta Del Monte.





Lo spettacolo rientra nel piano nazionale di promozione e valorizzazione 2020 in collaborazione con Desirée Arlotta e organizzato dall’associazione culturale ArchéoTheatron. Parteciperanno realtà artistiche del territorio, tra cui nel ruolo di Virgilio l’attore Leonardo Imperi della Compagnia “La Valigia dell’Attore” di Ladispoli, poi il gruppo attori dell’Associazione “Santa Marinella Viva”: Alessandra Persiani, Germana Zappi, Eleonora Pini, Dora Panarinfo. Le coreografie sono a cura di Antonio Lombardo della “Lombardo Academy” e Serena Piccolomini della “Ninuphar Eventi”; le musiche dal vivo di Emiliano Negro, fotografia di scena di Valerio Faccini e riprese video di Francesca Baldasseroni con organizzazione a cura della “Ominiares Communication”.

L’esibizione sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria rispettando le normative anti-Covid: mail archeotheatron.ass@gmail.com o telefono 349 4055382.

