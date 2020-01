Ladispoli, incidente tra auto e scooter: sedicenne in coma, forse non indossava il casco

Lo scontro con un’auto, poi il volo rovinoso sull’asfalto. È gravissimo un 16enne in seguito all’incidente avvenuto sabato scorso, intorno alle 22, in pieno centro urbano a Ladispoli. L’impatto, terribile, all’incrocio tra via Anzio e via Taranto tra una Bmw, guidata da un automobilista residente di 40 anni, e il motorino con a bordo due ragazzi. Ad avere la peggio il giovane seduto dietro che è stato sbalzato via per parecchi metri ed ora si trova ricoverato in condizioni critiche in ospedale.

E' in coma al Policlinico Gemelli di Roma dopo essere stato trasportato in codice rosso dall’ambulanza medicalizzata a disposizione della frazione balneare di Marina San Nicola. Inizialmente sembrava che il 16enne non fosse così grave ma la situazione al contrario è precipitata nella notte. Rimasti lievemente feriti invece sia il guidatore dello scooter, coetaneo con il suo amico, che l’autista della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale di via Livorno a cui spetta ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Secondo una prima ricostruzione dei militari, il motorino con i due minorenni si stava accingendo a raggiungere lo stop quando per cause ancora in corso di accertamento sarebbe sopraggiunta l’auto che li ha travolti. Forse una disattenzione o una manovra comunque errata all’origine dell’impatto. Non è da escludere che il 16enne non indossasse il casco nel momento in cui ha violentemente sbattuto la testa sulla carreggiata.

Il conducente del Bmw, interrogato in caserma assieme anche ad altri testimoni, è stato sottoposto dai carabinieri all’etilometro e gli esami avrebbero dato esito negativo. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro per altri accertamenti. Gli investigatori sono anche tornati sul luogo dell’incidente per ulteriori controlli. È un punto della città molto trafficato e la pavimentazione stradale tra l’altro è stata rimessa a nuovo da pochi mesi dal comune di Palazzo Falcone. Tantissimi i messaggi di affetto e solidarietà rivolti ieri al giovane ladispolano e anche ai suoi familiari sulla sua bacheca Facebook dagli amici e dai compagni di scuola. Queste ore saranno decisive per le sorti del 16enne: i sanitari avrebbero valutato anche di sottoporlo ad un delicato intervento chirurgico.

