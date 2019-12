Ladispoli, nascosta nell'armadio di casa aveva creato una serra con decine di piante di marijuana: arrestato

C'è chi la droga la nascondeva dentro la cucina del ristorante dove lavorava come cuoco, chi creava a casa in una stanza nascosta una serra per coltivare marijuana. Questi i primi risultati dei controlli dei C arabinieri della Compagnia di Civitavecchia nella zona di Ladispoli. I militari, insieme agli uomini del Nucleo Cinofili di Roma – Santa Maria di Galeria, hanno perquisito l’abitazione di un 27enne del luogo, oggetto di attenzione da alcuni giorni per i suoi movimenti sospetti e per un insolito andirivieni nel suo appartamento. All’interno di una stanza hanno trovato una serra con 4 piante di marijuana e oltre 1,5 kg della stessa sostanza già essiccata. Quanto rinvenuto, che immesso nel mercato della droga avrebbe fruttato svariate migliaia di euro, è stato sequestrato. Nell’ambito della stessa operazione, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne, controllato presso un ristorante del luogo dove faceva il cuoco, trovandolo in possesso di 83 g di hashish, occultati all’interno del suo armadietto personale. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA