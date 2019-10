Ladispoli, giovane arrestato per droga: aveva sotterrato in giardino 1,6 chili di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti, i carabinieri della stazione di Ladispoli, ieri mattina, hanno arrestato un 22enne di Cerveteri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga. I militari hanno sequestrato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, per un peso complessivo che supera il chilo e mezzo di hashish e marijuana. I carabinieri hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dell’abitazione del giovane, già noto per i suoi trascorsi negli ambienti della droga e oggetto di attenzione da alcuni giorni. Era stato notato un insolito e frequente andirivieni di persone in un terreno adiacente all'abitazione e nell’area circostante sono stati rinvenuti oltre 1,6 chili di marijuana e hashish. I Carabinieri hanno trovato, abilmente occultati sotto terra, all’interno di un grande barattolo di vetro, numerosi panetti di hashish, del peso di circa 100 grammi ognuno, confezionati con involucri in cellophane. Altri panetti sono stati trovati in camera da letto del giovane, insieme a 100 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Il giovane arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.