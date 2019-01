Ladispoli, caldaie rotte: al gelo la seduta del consiglio comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temperature gelide nel palazzetto comunale di Ladispoli. Consiglieri di maggioranza e opposizione seduti tra i banchi con giubbotto, sciarpa e cappello per contrastare il freddo nell’aula “Fausto Ceraolo”, alle prese con i riscaldamenti ko per un blocco dell’impianto. Si è svolta in un clima rigido l’assise prevista l’altra sera sul Piano industriale dei rifiuti e che ha visto la partecipazione di cittadini imbacuccati anche loro. Già durante l’appello del segretario comunale Susanna Calandra, alle 21, i politici avevano compreso l’andamento del Consiglio proseguito quasi tre ore con i riscaldamenti spenti. «Il mio intervento sarà breve considerato il freddo», aveva precisato Marco Pierini, consigliere del Pd. Rimasto con il suo giubbotto il consigliere comunale del Cinque Stelle, Antonio Pizzuti Piccoli. «In genere sono freddoloso, ma l’altra sera è stato superato il limite. Le temperature non erano idonee in un ambiente ampio e difficile da riscaldare. Siamo rimasti ben coperti scongiurando malanni. Speriamo si risolva in fretta il problema: l’aula consiliare è frequentata anche dalle scuole», è il commento di Pizzuti.Elegante in giacca e cravatta con sopra una calda sciarpa per il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giovanni Ardita. Il suo collega di partito Raffaele Cavaliere non ci sta: «In estate non funziona il condizionatore, in inverno il riscaldamento. Forse non ci sono soldi a sufficienza e si deve risparmiare», è ironico Cavaliere. Non ha mollato il suo giubbotto neanche il sindaco, Alessandro Grando. Più temprati i consiglieri Carmelo Augello e Daniela Marongiu rimasti solo con il maglione. Maria Antonietta Caredda, presidente del Consiglio, non ha osato sfilarsi la sua giacca rossa fiammante.La successiva massima assise cittadina si riunirà il prossimo 29 gennaio «Naturalmente confidiamo che possa svolgersi in un ambiente più confortevole. Ho sollecitato subito il nostro assessore», conferma Caredda. Sos accolto dal delegato ai Lavori pubblici, Veronica De Santis: «È già in atto un project financing per rendere più efficiente il riscaldamento dell’aula consiliare e del Comune, ma anche di altri edifici pubblici come le scuole». Buone notizie anche per l’ala esterna del municipio alle prese con parziali crolli dall’alto. La giunta è in attesa di alcuni fondi per ristrutturare l’edificio che nel tempo ha subito anche infiltrazioni.