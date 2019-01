Labico, spaccia con il Suv: pedinato e arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spacciatore di 40 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Labico che lo hanno sorpreso alla guida del suo suv con due panetti di hascish di circa 200 grammi nascosti sotto il sedile, insieme a un bilancino di precisione. L'uomo era sotto controllo perché sottoposto all’obbligo di dimora e a quello di firma ed era da poco uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per spaccio. Per cui quando i militari del luogotenente Natella lo hanno visto girovagare in auto si sono insospettiti e lo hanno pedinato e fermato per un controllo. Dopo aver recuperato la droga, nascosta senza troppe precauzioni nell’auto probabilmente perché appena acquistata, i carabinieri hanno fatto una perquisizione domiciliare scovando altre dosi di fumo e appunti riconducibili all’attività di spaccio. Dopo il fermo il 40enne spacciatore è stato portato nel carcere di Velletri per comparire davanti al giudice del tribunale: convalidato l’arresto e disposto per lui il ritorno in carcere, da dove era uscito nel novembre scorso. In attesa di un nuovo processo.