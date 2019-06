La tradizione contadina torna a vivere nella caratteristica "Festa della trebbiatura" di Isola Sacra

Chiuderà i battenti questa sera la “Festa della trebbiatura” di Isola Sacra, organizzata dall’Associazione Agro Isola Sacra in via Valle Sarca. L’evento rappresenta un’occasione per tuffarsi nel passato della vita dei contadini e scoprire il folclore, la tradizione e la gastronomia tipica del territorio isolano. «La trebbiatura del grano rappresentava per Isola Sacra l'evento più nobile per il lavoro e la vita dei campi quando, oltre un terzo dei circa 1.400 ettari coltivati, erano piantati a grano – spiega il presidente dell’Associazione Agro Isola Sacra, Franco Osvaldo Faieta -. I coloni-bonificatori isolani per oltre 40 anni hanno sudato e gioito, e purtroppo anche pianto quando il raccolto era magro, in occasione del momento più atteso e importante del lavoro di un anno». Il caldo non ha frenato i curiosi che nelle giornate di venerdì e sabato hanno partecipato al ciclo del pane che è iniziato con la trebbiatura e la trasformazione dei chicchi di grano in farina poi impastata per realizzare pagnotte infornate e distribuite calde ai presenti. Nel corso della festa in mostra trattori d’epoca e attrezzi agricoli. «E’ un’occasione per rivivere le tradizioni del territorio – conclude Faieta – invito tutti a partecipare a questi imperdibili eventi soprattutto accompagnati dai bambini affinché la memoria del nostro passato non vada perduta».



