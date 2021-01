La "Smile Orchestra" distrae la Sabina e mezza Italia con il swing da Monterotondo

La “Smile Orchestra” di Monterotondo raddoppia e dopo il successo su Facebook, con centinaia di condivisioni, ora spopola anche su Instagram. La big- band del sorriso, creata da Catalin Montanaro, ingegnere di Monterotondo, 22 anni, non si è rassegnata al lockdown e per le Feste ha pubblicato un video, “Christmas Swing 2020”, che sta spopolando sui social con i classici del jazz. Su Facebook in poche ore il video di Natale ha avuto oltre duemila visualizzazioni - dalla Sabina e da ovunque - e il successo si sta ripetendo su Instagram: «Subito dopo la nostra iscrizione sul canale social – dice Montanaro – si sono iscritti in 600. Sui social nei post, i ringraziamenti e tanti apprezzamenti per il nostro genere musicale e il modo in cui ci esibiamo e il tipo di musica che riusciamo a creare».

Il video è stato inciso in una sala della Capitale: «Ogni anno dalla nostra nascita – dice l’ingegnere – ci esibiamo prima di Natale per un concerto di beneficienza. Ora con le restrizioni Covid non potevamo farlo e abbiamo pensato di registrare questo video che sta avendo un grande successo». Una band di 15 componenti dove ci sono anche cinquantenni e trentacinquenni e naturalmente non può mancare la quota rosa, con la presenza di una signora. Il genere musicale ripercorre i classici della Swing attraverso le composizioni dei suoi grandi maestri americani come Glen Miller, Benny Goodman e Duke Ellington. «Sono tutti artisti enormi – ricorda alla “Smile Orchestra” – e la loro musica è apprezzata da tutti. Ma quello che riscuote più successo è Glen Miller». I fans del grande compositore americano hanno anche un brano preferito: «È il leggendario motivo “In the Mood” - ricordano gli ideatori del progetto - una composizione che ha fatto la storia del Swing».

La band che in tempo di pandemia spopola con la musica Anni ‘40 è nata nel 2016 a Monterotondo quasi per gioco. L’idea venne a Catalin quando era diciottenne e insieme al presidente della formazione musicale, Mario Sperandio, fu formato il gruppo. Presto il successo, la richiesta di esibizioni in Sabina e a Roma. La popolarità del loro repertorio Swing ha portato la “Smile Orchestra” a esibirsi in varie location, alcune anche prestigiose. I musicisti sono stati invitati al Museo Storico dell’Aeronautica Militare a Roma, al Castello di Bracciano, all’Estate Eretina, alla Comunità di Sant’Egidio e a tanti altri appuntamenti. Naturalmente il Covid ha bloccato anche loro, niente rappresentazioni in pubblico. «E’ dura – dicono loro – ma non ci siamo persi d’animo e grazie anche ai numerosi post abbiamo inciso il video di Natale e su Instagram dal 1 gennaio ci saranno delle nostre sorprese che per ora non sveliamo». Su Facebook naturalmente i fans hanno fatto sentire il loro apprezzamento, come nel giorno del loro ritorno in video, ad ottobre. «Bravissimi, Mario sei forte», ha postato Renata. «Che bello, che nostalgia, che invidia», riporta Massimo.

