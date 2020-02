Tiratori scelti sui tetti ma anche cani antisabotaggio: La Sapienza blindata, domani mattina, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno Accademico. Novecento persone in tutto, con un lungo parterre istituzionale: non solo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma anche ill presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, la sindaca, Virginia Raggi, e la senatrice Liliana Segre. A quest’ultima, in particolare, sarà conferito il dottorato di ricerca honoris causa in storia dell’Europa. Ma a mettere in allerta polizia e carabinieri, che da giorni monitorano i canali social, è l’intervento di Valerio Cerracchio, studente eletto con Sapienza in Movimento, e «riconducibile a movimenti di estrema destra», come si legge nell’ordinanza della Questura. Un momento contestato dagli antagonisti, che, nei giorni scorsi, hanno diffuso un appello contro lo stesso Cerracchio, chiedendo al Rettore, di fatto, di censurarlo. «Non si esclude che studenti contrari a tale scelta – si legge nell’ordinanza firmata dal Questore – possano porre in essere imprecisate iniziative di contestazione e disturbo».

Da qui la decisione di prevedere un congruo numero di poliziotti e carabinieri in divisa e in borghese, e di predisporre servizi di vigilanza mirata a partire dalle 9 (cioè due ore prima dell’inizio della cerimonia). Dalla scorsa notte, sono stati istituiti divieti di sosta intorno alll’ateneo, mentre stamattina l’area sarà bonificata dai cani anti-sabotaggio e da un team di artificieri della Polizia di Stato. Una squadra della polizia scientifica si occuperà di riprendere gli eventuali contestatori. La polizia ha anche previsto la presenza di una via di fuga, in caso di emergenza: la vigilanza privata dell’ateneo dovrà garantirne l’apertura all’occorrenza.

