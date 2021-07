Mercoledì 28 Luglio 2021, 07:44

Due spedizioni punitive in tre giorni. A farne le spese due uomini di colore che sono stati picchiati a sangue da misteriosi individui che dovrebbero essere italiani. E' accaduto a La Rustica dove la polizia si sta occupando dei casi. Non è escluso che si tratti di ronde della zona che se la sono presa con degli spacciatori di quartiere.

Questa è l'ipotesi più probabile anche se non vanno scartate altre piste. Lunedì sera l'ultima delle aggressioni. Un uomo di colore era a bordo della linea Atac 447 intorno alle 18. Sono saliti a bordo alcuni italiani che si sono messi a picchiare lo straniero. Il pestaggio è avvenuto davanti agli sguardi attoniti degli altri passeggeri. Lo straniero non aveva con sé documenti, quindi, la polizia non ha potuto identificarlo. Sul posto sono accorse alcune volanti.

La Rustica, indagini sugli stranieri picchiati



Quando è arrivata la polizia dei picchiatori non c'era più traccia. Il ferito era in gravi condizioni: livido e sanguinante. E' stata chiamata un'ambulanza del 118 che l'ha trasportato al policlinico Umberto I dove è ancora ricoverato. Al pronto soccorso è entrato in codice rosso poi i medici hanno sciolto la prognosi. L'uomo ne avrà per una ventina di giorni in seguito alle percosse subite dai violenti.

Nettuno, venditore di rose bengalese picchiato a sangue da due 20enni

Bengalese picchiato a Roma, i raid che partono dalle periferie «Se la prendono con i più bassi»



Tre notti fa, poco distante da via della Rustica, c'è stata un'aggressione molto simile a quella accaduta nell'autobus Atac. In quell'occasione ci sono stati alcuni testimoni che hanno visto un'auto fermarsi vicino all'uomo di colore che era in strada. Dall'auto sono uscite almeno 4 persone armate di bastoni. Il gruppo ha preso a bastonate lo straniero, un nigeriano di 45 anni, con qualche precedente penale. Si è trattato di un pestaggio molto violento. Lo straniero ha riportato 30 giorni di prognosi e la frattura di una gamba.