La Polizia regala uova di cioccolato ai bambini ucraini ospiti nelle strutture di Roma

La dolcezza può lenire un po' il dolore, può rassicurare, può coccolare e consolare. È sempre difficile per chi fugge da una guerra riappropriarsi di un po' di serenità. Maggiormente in un periodo di festa durante il quale con la mente si torna alla casa lontana e ai cari che non sono vicini. Proprio per questo si moltiplicano i gesti di solidarietà a favore dei profughi ucraini che hanno trovato rifugio in Italia. "Le feste sono condivisione e non c’è niente di più bello che vedere un bambino ricevere un dono e sorridere" scrive la Polizia di Stato sulla sua pagina Facebook ufficiale. A Roma, i poliziotti del commissariato Monteverde e della Polizia postale in occasione della Pasqua hanno regalato uova di cioccolato ai bambini ucraini ospiti di alcune strutture di Roma insieme alle loro famiglie. Un momento di spensieratezza per i più piccoli anche grazie alla presenza delle pattuglie dei cinofili e a Pino, il poliziotto prestigiatore. Insieme hanno intrattenuto i piccoli per cercare di far loro dimenticare la tragedia della guerra.