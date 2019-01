Incendio in una villa a Velletri, fiamme innescate da lavatrice

Villetta in fiamme nella tarda mattinata di oggi a Velletri. L’allarme è stato lanciato ai vigili del fuoco da via Rioli poco prima delle 13. Nella villetta abitava una coppia di 40enni con due figli. Alla vista del fumo fuoriuscire dal garage, hanno fatto in tempo ad uscire e a chiedere aiuto. Il garage, però era ormai invaso da fumo e fuoco. Sul posto sono accorsi i pompieri del distaccamento di Velletri e, dopo aver spento le fiamme, avrebbero individuato nella lavatrice l’innesco del rogo. L’incendio, seppur circoscritto al piano terra, ha danneggiato il solaio rendendo inagibile il piano sottostante dove la famiglia vive. Per questo l’intera casa è stata dichiarata inagibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA