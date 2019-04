Roma, margherita, capricciosa, fritta: per tre giorni la pizza è Capitale

Gli amanti del disco di pasta più gustoso e famoso al mondo, icona del made in Italy, non devono più attendere. Venerdì 12 aprile, alle 18,

La Città della Pizza 2019

apre le porte della sua nuova location, gli oltre 6.000mq di Ragusa Off (via Tuscolana 179), dove, fino alle 22 di domenica 14 aprile andrà in scena la terza edizione del grande evento, organizzato da Vinòforum in collaborazione con Ferrarelle. Napoletana, All'italiana, A degustazione, Romana, Al taglio, Fritta, Fritti all'italiana: tante sono le proposte delle 12 le pizzerie che sforneranno nell'arco di tutta la manifestazione un totale di oltre 100 diversi tipi di pizza, dalle classiche margherita e marinara ai cavalli di battaglia dei pizzaioli, passando per le special edition create appositamente per l'evento.

I protagonisti delle prime due giornate de La Città della Pizza 2019, sono stati selezionati, in base al manifesto dell'evento, dal team di autori composto da Emiliano De Venuti, ideatore e Ceo di Vinòforum, dal maestro pizzaiolo Stefano Callegari e dai giornalisti Luciano Pignataro, Tania Mauri e Luciana Squadrilli. Ricchissimo il calendario convegnistico (riservato agli addetti ai lavori), con workshop che spazieranno in lungo e in largo nel goloso mondo della pizza. Tutti gli appassionati potranno scoprire i segreti dei maestri pizzaioli grazie ai laboratori. Sabato 13 al via anche il contest Stand up Pizza - organizzato in partnership con Pizza On The Road - che consentirà al vincitore di partecipare alla prossima edizione de La Città della Pizza. Grande attesa per le Selezioni Centro-Sud dei Premi Emergente Chef d'Italia (per under 30) ed Emergente Pizza Chef (per under 35), format firmati dai giornalisti enogastronomici Luigi Cremona e Lorenza Vitali di Witaly. Non mancherà infine un'area riservata alle Materie prime, con focus sui principali ingredienti della pizza: farina, pomodoro, mozzarella e olio extravergine di oliva. Quest'ultimo, in particolare, sarà protagonista del 'Progetto Olio firmato da Vinòforum', con degustazioni e incontri con i migliori produttori della Penisola.



«Mai come in questa edizione - sottolinea Emiliano De Venuti, Ceo di Vinòforum e ideatore de La Città della Pizza - la nostra manifestazione sarà un hub in grado di catalizzare tutte le tematiche che ruotano intorno al mondo della pizza di qualità. Tanti e interessanti contenuti che fanno de La Città della Pizza un appuntamento imperdibile per tutti quegli addetti ai lavori che desiderano rimanere in costante aggiornamento. Senza dimenticare, naturalmente, l'enorme proposta dedicata al pubblico di appassionati, in grado di rinnovarsi di anno in anno». «Forti dell'esperienza delle due precedenti edizioni - afferma - abbiamo ancora una volta riunito i migliori interpreti della pizza in Italia. Questo per offrire ai visitatori l'opportunità di vivere un'esperienza unica, degustando piccoli capolavori provenienti da diverse regioni italiane. La Città della Pizza si conferma come il luogo di incontro ideale tra i grandi artigiani di questa icona gastronomica e il pubblico degli appassionati

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA