“La città del Natale” sabato e domenica a Roma con attrazioni per tutte le età

La vera magia del Natale che lascia a bocca aperta grandi e piccini si può vivere per la prima volta nella Capitale in un ex ospedale sabato 7 e domenica 8 dicembre: l’ ex Forlanini che promette un Natale con i fiocchi ! Il progetto la Città del Natale nasce dalla volontà di far rivivere una struttura ospedaliera oramai chiusa dal 2015 sotto tutt'altra veste. Uno spazio completamente re-inventato che nessuno riconoscerà. Entrando dall’ingresso in piazza Forlanini 1, sta per partire un esperimento di condivisione collettiva di una grande area urbana mai visto prima!Tra Monteverde e Portuense all’ombra del prezioso patrimonio arboreo che in questo perimetro è custodito, ed esplorando le aree interne, sarete accolti da una magica atmosfera, tra luci soffuse, profumi di zenzero e cannella, vino speziato e cori natalizi. Sarà un occasione per rivivere e scoprire antiche e nuove tradizioni, per trovare dei regali insoliti realizzati da 130 artigiani e designer, gustare dolci Natalizi, e dove i bambini potranno scrivere e consegnare la propria letterina a Babbo Natale.In occasione del trentennale di uno degli eventi più importanti della storia " La caduta del muro di Berlino" la Città del Natale, nel giorno della sua inaugurazione, sabato 7 dicembre, ospita la Mostra che ha conquistato già milioni di persone, titolata "Addio maledetto muro". La mostra curata da Alice Murgia, Andrea Moi, Emanuele Merlino e Margherita Grassellini e sponsorizzata dalla New Direction, prevede l'utilizzo di venti pannelli auto-portanti e raccoglie decine di fotografie provenienti dagli Archivi della Nato e della Cia che sono stati donati, insieme ad altri documenti e libri alla biblioteca nazionale di Stato di Roma.Ammirando questa mostra fotografica ogni visitatore é invitato anche a riflettere e a chiedersi quali muri potrebbe abbattere oggi nella propria vita (muri sociali, che separano i ricchi dai poveri, muri invisibili, che separano le relazioni tra vicini, tra colleghi di lavoro, tra familiari, muri della vergogna che separano popoli, muri che escludono che separano e che dividono) e quali ponti potrebbe invece edificare. A chiudere il sipario della giornata inaugurale di sabato 7 dicembre, alle ore 20.00 l’esibizione del Coro Gospel Music Village Gospel Choir in “ La Musica Spirituale dell’ Anima”. Il gruppo presenterà al pubblico arrangiamenti moderni dagli spirituals al Gospel contemporaneo, senza tralasciare i temi tradizionali nelle versioni più amate dal grande pubblico, in un blend di musica coinvolgente ed emozionante che arriverà dritto al cuore.MERCATINO DI ARTIGIANATOLa Città del Natale offre il contesto perfetto per fare acquisti in un’atmosfera elegante e di design. Tantissime idee per gli acquisti pre-natalizi, realizzate da sapienti ed originali artigiani e designer, dagli addobbi per l’albero e la casa ai prodotti artigianali in lana, feltro, legno o vetro, candele, gioielli, t-shirt con possibilità di stampa e ricamo sul momento, borse in pelle e stoffa, bijoux in carta, plexiglass, macramè, fasce, mantelle, sciarpe e guanti in lana, tutù, libri, kimoni, lampade, ghirlande, arazzi, occhiali da sole, piante, stampe, poster, libri, curiosità di ogni genere. Presenti anche capi di abbigliamento Veg realizzati con l’utilizzo di tinture e fibre vegetali. Ma anche prodotti per il benessere, come olii essenziali, creme biologiche, profumi, saponi, tutto completamente realizzato a mano. Le bancarelle fanno da corona all’ edificio e si armonizzano nello stile e nei colori con la bella facciata del monumentale scenario dell'ospedale riqualificato. Non mancheranno i presepi artigianali realizzati da Paolo Laino.DOLCI NATALIZII foodlovers e i golosi di tutto lo stivale potranno anche partecipare a degustazioni e celebrare i simboli dolciari per eccellenza del Natale, tutti naturali e solo artigianali proposti dalla Pasticceria Le Rondini. Dai panettoni con i canditi o senza, farcito o glassato al torrone, fino ai buccellati, dolci tipici siciliani. Numerosi dolci e biscotti in confezione regalo anche per i vegani. Presente anche la Cannoleria Ammu che offrirà l’esperienza di gustare un cannolo siciliano buonissimo, espresso, farcito al momento, con ricotta di pecora proveniente da selezionati caseifici palermitani e cialde amorevolmente prodotte a Catania secondo antiche ricette nobiliari.LA MAGIA DEL CIOCCOLATOUna vera e propria festa per il palato, per coccolare grandi e piccini, dove i maestri cioccolatieri del laboratorio artigianale Sognatesori proporranno dimostrazioni e degustazioni. Gustose praline, tavolette al cioccolato al latte, fondente e aromatizzato, creme spalmabili, cioccolatini ripieni, e i più svariati soggetti di cioccolato. Non mancheranno tantissimi Presepi in cioccolato e torroni bianchi morbidi e al cioccolato duro.MINI VILLAGGIO DI PIANTE E FIORILa città del Natale celebra la Natura e il Verde, subito all’ingresso il visitatore sarà immerso tra profumi e colori di piante e fiori, kokedama, installazioni, alberi di Natale per giardini e terrazzi. Ma anche piante da frutto e da orto, piante aromatiche, piante da bacca e decorative per la foglia, articoli per giardinaggio, vasi decorati e arredi per esterno. Originalissime confezioni regalo di spalliere di agrumi con marmellate biologiche artigianali realizzate dal Gianicolo Garden.AREA MAGICO MONDO DEI PONYIl Partner Ufficiale ASI Sport Equestre propone diverse attività didattiche con Pony: percorsi sensoriali, giochi, Groomining, storytelling. Nonché la fondamentale conoscenza delle abitudini del cavallo e il battesimo della sella. E in più un buono per una lezione di prova gratuita per tutti.ESCAPE ROOM LA CASA DI CARTAPer chi vuole provare sensazioni mai vissute prima e una nuova forma di intrattenimento, può entrare all’ Escape Room della Casa di Carta. Tic...tac...tic...tac Sei nel casale della Casa di Carta per preparare il tuo colpo alla Zecca dello stato Spagnola. Riunisci la squadra, scopri come introdurti nella zecca per stampare le banconote e parti per il tuo colpo. Hai dieci minuti da trascorrere tra indizi, enigmi, meccanismi e combinazioni, prima che ti scoprano, raggiungi il tuo obiettivo e dormirai su un materasso di Euro.SPETTACOLI ITINERANTIGiocolieri, maghi, acrobati, trampolieri. La Shape Company sono fra i performer più attesi con i loro numeri mozzafiato di acrobazia, verticismo, trampolieri, popping, acrobalance, electric boogie, per un’esibizione sorprendente.MOSTRA ARTISTICA DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA CARLO FORLANINIGli alunni dell’ Istituto Comprensivo Piazza Carlo Forlanini esporranno dei lavori artistici che spazieranno dalla poesia ad oggetti e disegni fatti con le loro mani sul tema del Natale, liberi di esprimere la loro creatività e fantasia e di stimolare le proprie potenzialitàBRICIOLA VINTAGE PHOTO BUS(14 e 15 dicembre) Briciola è un vero e proprio studio fotografico mobile a tema natalizio, costruito all'interno di un minibus Volkswagen originale degli anni '60: tecnologia professionale unita al design vintage per creare un contesto assolutamente unico e curato in ogni dettaglio. Il pubblico dovrà solo sedersi comodamente, sorridere ed aspettare la magia di uno scatto fotografico. MOSTRE D’ARTE CONTEMPORANEA Dalle piazze più famose di Roma, piazza Trilussa, Borgo Pio, Trinità dei Monti, in mostra 100 opere d’arte di 20 pittori e artisti di diversa estrazione espressiva dell’ Associazione Culturale Escidicasa. Tele, acquerelli, incisioni, sculture a corredo del più variegato evento di Natale 2019. Tra gli artisti Armando Di Loreto, Daniele Cilaiacomo e Nicola BucciMOSTRA FOTOGRAFICA“ L'altra Roma: da San Basilio a Garbatella gli scatti che raccontano ” il bello della periferia di Luca Pietrobono Un progetto fotografico che supera i luoghi comuni e racconta le periferie, immortalando momenti della vita "che pulsa", scorci e sguardi che emozionano anche più del Colosseo. San Basilio, Tor Vergata, Centocelle, San Lorenzo, Torpignattara, Eur e tanti altri quartieri periferici di Roma sono il cuore del progetto ambizioso portato avanti da Luca Pietrobono, commercialista nella vita, fotografo per passione che ha iniziato ad immortalare alcuni attimi nelle periferie di Roma che, in poco tempo, hanno conquistato migliaia di like sui social.“ "Prima di recarmi sul posto, cerco di contattare persone che abitano nel quartiere, Facebook e i social in genere mi aiutano molto in questo. Poi cammino a piedi anche per ore, alla ricerca della luce giusta, del punto di vista ideale, perché le foto devono avere un certo appeal. Una bella foto può richiedere molto tempo, per scattare quella del tram 19, ad esempio, sono stato fermo in quel punto quasi 2 ore. Noi fotografi - a differenza dei pittori - siamo schiavi della realtà", ha detto Luca Pietrobono.“ATTIVITA' PER TUTTI I GUSTIAi bambini piace girare fra le bancarelle alla ricerca di addobbi e dolcetti. Se dopo un po’ hanno voglia di distrarsi e di giocare, e lasciare i genitori liberi di fare shopping possono partecipare a numerose attività. Durante ogni fine settimana poi, Babbo Natale o i suoi amici Elfi passeranno a fare un saluto, a farsi fotografare e raccogliere le letterine. I laboratori creativi sono curati ed ideati dall’Associazione Il Cerchio di Mamme al Lavoro, note in tutta Italia per il gruppo Facebook Mamme al Lavoro che vanta 57.000 iscritte, punto di riferimento virtuale per le donne, che condividono valori di solidarietà, collaborazione e aiuto reciproco Programma laboratori 7 Dicembre Tutto il giorno, Elisabetta Carnevali, laboratorio sartoriale doll's di stoffa Mattina Giada Decora: Laboratorio gioielli in fimo Pomeriggio Simona Loconte: Laboratorio scrittura Brusch Calligrafy 8 dicembre Tutto il giorno, Evita Zappadu, laboratorio creativo di Scrapbooking e dintorni Mattina Lucia Bonanno: Laboratorio pasta polimerica, le piante succulente Pomeriggio Gloria Pernarella: Laboratorio oli essenziali e candele Decorazioni in pasta di sale a cura di Carla Farina Pronto per impastare, modellare e dipingere le tue formine? Una volta pronte potrai regalarle o appenderle al tuo albero di Natale! 14 dicembre Tutto il giorno laboratori creativi di scienza, con l’associazione Scienza divertente Pomeriggio Lucia Bonanno: Laboratorio pasta polimerica, Le piante succulente. 15 dicembre Tutto il giorno laboratori creativi manuali con Evita Zappadu e laboratori creativi per bambini di Pittura e Fiori con Francesca Ferraresi e Simona NaselloAREA STREET FOODRec23 Un’ Hamburgheria Ambulante in stile Newyorkese con selezionatissime carni e IL loro speciale doppio GRICIA Burger. Girovegando - il gusto della scelta. A bordo di Graziella, una bellissima roulotte vintage, propongono cibo vegan preparato con prodotti di stagione, molti a km 0 e non trattati. Pizza Pig Metodo e preparazione: queste sono le loro parole chiave, per confezionare i loro prodotti eccellenti. La vera pizza romana la sfornata al momento farcita con prodotti di primissima qualità, servendola fragrante ed appetitosa. Mortadella, Prosciutto, Salame, Porchetta, Burro e Alici, Nutella: non c’è limite alla creatività e alla bontà. Ape Sfamamy Propone cartocci di pesce fritto, e tantissime varietà di fritti misti per i palati anche più esigenti. Spazio anche alle Onlus Scopo della Città del Natale è aiutare anche le Onlus ospitate e sostenere i loro progetti.Tra le Onlus “Il laboratorio di Chiara” nata in memoria della piccola Chiara, accreditata presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo scopo dell’associazione è quello di sensibilizzazione rispetto alla malattia neuro-oncologica pediatrica e di raccolta fondi per la ricerca. Altra Onlus Salvamamme che opera da più di 20 anni, intervenendo nei momenti dell'abbandono e solitudine di mamme e famiglie in condizioni di grave disagio socio - economico, con supporto che si estende all'ambito sanitario, psicologico, legale, logistico, ludico, pedagogico e formativo. Salvamamme ha grande esperienza anche nei casi di maternità estrema e parto aninimo ed offre aiuto alle donne vittime di violenza.S.O.S Il Telefono Azzurro ONLUS sarà presente con uno stand a tema natalizio, dove operatori formati saranno a disposizione per illustrare la mission, le attività su tutto il territorio nazionale e i progetti internazionali di Telefono Azzurro. Inoltre sarà possibile sostenerci con una piccola donazione in cambio di gadget brandizzati e oggettistica d’infanzia. Amref Health Africa la più grande organizzazione sanitaria africana, senza fini di lucro, che porta avanti progetti di salute nelle aree più isolate dell’AfricaSabato e domenica 7 e 8 dicembre dalle 11.30 alle 21.30 Sabato e domenica 14 e 15 dicembre dalle 11.30 alle 21.30 Ex Forlanini - Piazza Forlanini 1 Info: Cell: 392.2131579 - Whatsapp: 392.1037824 Ingresso 3€ L'ingresso sarà gratuito per i ragazzi fino a 13 anni e per le persone con disabilità e i loro accompagnatori.