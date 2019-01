Marino, la casa del boss diventa un centro Avis

LA CERIMONIA

Un bene confiscato alla mafia diventa il centro Avis di Marino. Un altro a Fonte Nuova è stato trasformato in una casa famiglia gestita dall’associazione Papà separati. Un terzo bene a Santa Marinella, invece, sarà usato dalla Caritas per attività sociali. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti ha consegnato le chiavi di tre appartamenti confiscati in estate alla criminalità organizzata. Nella frazione di Santa Maria delle Mole, a Marino, l’Avis ha preso in consegna un immobile di circa 200 metri quadrati, all’interno di un palazzo di via Silvio Pellico 80. Il locale è stato confiscato, al termine del procedimento legale, a un’associazione criminale dedita alle truffe mentre quelli di Fonte Nuova e Santa Marinella sono stati ripresi dalla disponibilità di gruppi criminali dediti al narcotraffico.

LA PARTECIPAZIONE

Alla cerimonia, molto partecipata, era stato inviato anche il Comune di Marino (M5S), «ma nessuno si è presentato» dice il presidente dell’Avis di Marino, Paolo Giansanti. L’Avis di Marino, dopo la consorella di Velletri, è la più radicata dei 12 centri dei Castelli con oltre sessanta anni di attività. Nella storica sede al centro di Marino raccoglie mille donazioni di sangue all’anno. «Aprire un secondo centro di servizio, in particolare, alla vasta utenza delle frazioni di Marino è una grande occasione di crescita per la nostra associazione – prosegue il presidente Giansanti - Allestiremo da subito un ufficio informazioni dedicando dei locali anche agli incontri con le altre associazioni che operano nel terzo settore. Per allestire, invece, le stanze per le donazioni del sangue dobbiamo rimandare al prossimo futuro considerato che non disponiamo di grandi risorse economiche». Per questo, come spesso accade, sarà la generosità della gente comune a garantire i fondi necessari: per le donazioni di denaro basta collegarsi con il sito Avis Marino. IL PATRIMONIO «Nei prossimi giorni – ha annunciato durante la cerimonia il presidente Nicola Zingaretti- consegneremo altri 490 beni in 40 città del Lazio confiscati alle mafie. Il termine confisca significa “togliere”. Noi, invece, lo accostiamo alla parola “riconsegnare” riconvertendo patrimoni ottenuti con risorse illecite in beni da impiegare per le utilità della collettività».

Enrico Valentini

