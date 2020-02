Clan Spada: la Cassazione condanna per mafia il boss Carmine, detto Romoletto

Confermata dalla Cassazione la condanna a otto anni di reclusione per Carmine Spada, detto Romoletto, il capo del clan malavitoso di Ostia. Insieme a lui, ha ricevuto la stessa condanna di otto anni anche il suo braccio destro Emiano Belletti. Il processo è quello per estorsione aggravata dal metodo mafioso nei confronti di un tabaccaio dal quale Spada, che è in carcere, aveva preteso 240mila euro a fronte di un “prestito” iniziale di 25mila euro. Suo fratello Roberto è stato condannato in via definitiva per l'aggressione alla troupe di Nemo in un altro procedimento.

