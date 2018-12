Dà fuoco a un'auto a Pomezia: arrestato un ventenne

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 20enne residente della zona, scoperto mentre stava incendiando un'autovettura. Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio, i militari, durante la notte, hanno notato un giovane mentre armeggiava, con fare sospetto, nei pressi di un'auto parcheggiata regolarmente in via Santorre di Santarosa, a pochi metri da abitazioni e di un supermercato. Dopo pochi istanti, mentre i carabinieri si avvicinavano al veicolo, hanno visto del fumo provenire dal vano motore dell'auto e il 20enne allontanarsi.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di spegnere le fiamme sul nascere, limitando i danni alla parte anteriore della vettura, e di bloccare l'autore dell'incendio. Successivamente, i militari hanno perquisito il 20enne e hanno rinvenuto e sequestrato una bottiglia contenente benzina ed un accendino, utilizzato per appiccare il fuoco.

L'arrestato è accompagnato in caserma dove, sarà trattenuto all'interno delle camere di sicurezza in attesa del giudizio di convalida e rito direttissimo, così come disposto dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Velletri. Dovrà rispondere di incendio aggravato e danneggiamento a seguito di incendio.

