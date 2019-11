Roma, l'azienda chiude: «I dipendenti vengono avvisati con un sms»

I dipendenti romani della Juwelo, società del gruppo Elumeo che opera nel settore della televendita dei gioielli, sono stati licenziati con un sms. Lunedì scorso i 50 lavoratori si sono presentati nella sede dell'azienda, in via Albalonga 27, ma una volta lì hanno scoperto che i badge non funzionavano più e che sul sistema informatico erano stati cancellati tutti i turni del personale. Subito dopo, sui loro telefoni è arrivato un sms con il quale sono stati convocati dai vertici dell'azienda per una riunione urgente in un vicino ristorante.

LEGGI ANCHE Roma, vanno a lavorare ma i badge non funzionano: in 50 scoprono che il loro posto è a rischio

A quanto riferito da alcuni lavoratori, l'azienda avrebbe già operato allo stesso modo anche in altre due sedi, in Tailandia e in Inghilterra. Nel corso dell'incontro, il presidente Wolfgang Boye e l'amministratore delegato Tiziano Ricci hanno comunicato ai lavoratori che la Juwelo non ha più la disponibilità economica per erogare gli stipendi e che quindi la sede romana dovrà chiudere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA