Roma, da Jurassic Park all’Inferno di Dante, la nuova offerta degli alberghi di Ostia

La magia dei parchi divertimento nelle mura Capitoline. Anche il litorale e gli hotel del mare di Roma potranno inserire nelle attrattive da offrire ai propri turisti il prodotto intrattenimento per giovani e non solo, al centro della Capitale a pochi passi da San Pietro. È quanto prevede l’offerta proposta dall’associazione degli albergatori di Ostia che puntano ora su un turismo di tendenza per giovani e non solo. Stretto un accordo con alcuni gestori di “escape room” della Capitale. «A partire da oggi - spiegano gli albergatori lidensi - anche la Capitale avrà il suo Escape Room targato Cronos ed è quello che offriamo ai nostri clienti». «Scenografie realizzate dagli stessi professionisti dei principali Parchi di Divertimento italiani come Gardaland e Mirabilandia, con laser e colonne rotanti, ed enigmi ideati da una società leader in questo settore, che ha ideato le logiche di Escape Room per Italia, Europa ed America», fa sapere l’ideatore. Il trend degli “escape room”, infatti, è in aumento, 400 in Italia e circa 8mila nel mondo.«La Città di Roma - continuano gli operatori del settore alberghiero - aveva necessità della freschezza e delle atmosfere dei più grandi parchi divertimento italiani dentro le mura capitoline e di un nuovo prodotto turistico per un target giovanile, nel centro della Capitale, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro e dai Musei Vaticani. Inoltre l’Escape Room non piace solo ai giovani e trentenni, come nuovo e stimolante modo di divertirsi ingegnandosi, ma anche ad aziende che, sempre più, utilizzano le dinamiche che si creano per fare formazione e team building».«Così da oggi - concludono gli albergatori - anche gli hotel della Capitale potranno proporre ai propri ospiti un’esperienza alternativa nell’Area 51, nell’Inferno di Dante, o risolvere enigmi mentre si è calati in una dimensione altra, come l’austero Psyco Hospital o la fantastica realtà di Jurassic World».