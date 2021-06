Cambiano alcuni appuntamenti al Policlinico Tor Vergata e all'hub vaccinale La Vela, gestiti dal Policlinico. Sul cellulare di chi aveva una prenotazione in queste ore è arrivato un SMS con scritto: «Gentile utente, a seguito di una riorganizzazione, i suoi appuntamenti per la vaccinazione anti-Covid 19 saranno spostati e rimodulati automaticamente presso il centro vaccinale Centro vaccinazione Ptv La Vela situato in Via dell'Archiginnasio Snc, 00133, Roma – si legge nel testo –. Entro le prossime 48 ore le sarà inviata una comunicazione tramite SMS con data, ora e luogo dei nuovi appuntamenti. Ci scusiamo per il disagio». Nessuna chiusura né fake news. Come confermano dal Policlinico, gli spostamenti in corso sono dovuti a «una migliore gestione degli appuntamenti». C'è, però, anche un cambiamento.

Appuntamenti spostati, da domani alla Vela si vaccina con Pfizer

Se finora nella struttura ospedaliera in viale Oxford si somministravano i vaccini Pfizer e Astrazeneca, mentre alla Vela il monodose Johnson&Johnson, da domani la situazione è destinata a cambiare. Perché dal 23 giugno anche alla Vela si inietterà il farmaco anti Covid Pfizer. Non più, quindi, solo Johnson&Johnson. E così alcune prenotazioni, sia del farmaco che richiede due iniezioni che del vaccino monodose, sono state spostate per riprogrammare l'agenda. Ma questo non significa che al Policlinico non si somministerà più Pfizer. «Si darà – però – priorità ai fragili», come fanno sapere dall'PTV.

Quando saranno le iniezioni

Non cambia la data delle prenotazioni, ma solo l'orario e il luogo. Per chi aveva un appuntamento fissato per Johnson&Johnson alla Vela in via dell'Archiginnasio, a modificarsi sarà solo l'orario. Tutti quelli che invece avevano programmata l'iniezione di Pfizer per il Policlinico Tor Vergata e hanno ricevuto l'sms: si modificherà invece il luogo, che sarà la Vela, e l'orario.