John Lennon come Babbo Natale: murales a Campo de' Fiori per i 40 anni dalla morte

A Campo de' Fiori spunta un murales in omaggio a John Lennon nel giorno dell'anniversario dei quarant'anni dalla morte. Anche la street art ricorda il grande musicista. E sui social è scattato il tam tam. L'opera si trova all'Arco di S. Margherita, una traversa di via del Pellegrino, a pochi metri da Campo dè Fiori.

APPROFONDIMENTI ROMA Ecco il murales anti-smog che celebra l’amore e i diritti LGBTQ+ MIND THE GAP "Outside In" di JDL, il primo murales green omaggio al... ROMA Il murale dedidicato a Gigi Proietti in via Tonale

«Questa mattina Harry Greb a Campo de’ Fiori saluta con questo murales John Lennon - ha postato Tobia Zevi - Sotto la giacca una maglietta con scritto: "They are not robots". Accanto all'artista c'è un robot con il logo di Amazon. Il robot ha un cartello con scritto Happy Xmas working class hero, in riferimento a una delle canzoni più note dell’artista».

Il corpo muore. La leggenda sopravvive. Questa mattina Harry Greb a Campo de’ Fiori saluta con questo murales John... Pubblicato da Tobia Zevi su Martedì 8 dicembre 2020

Nel dettaglio, Lennon è rappresentato con una giacca verde con scritto "Imagine", ma indossa i pantaloni e gli stivali da Santa Claus. Sotto la giacca la maglietta con scritto: «They are not robots». «L'8 dicembre di 40 anni fa veniva ucciso a New York uno dei più importanti e significativi personaggi del secolo - commenta Harry Greb - Oggi lo ricordo anche e soprattutto per le sue canzoni a favore dei più esposti come ad esempio i lavoratori. Sono continue le testimonianze di violazione dei loro diritti come ultimamente è stato denunciato anche da Amnesty nei confronti di Amazon».

© RIPRODUZIONE RISERVATA