Marino, jeep contro un'auto dei carabinieri: quattro feriti

Un fuoristrada finisce contro un'auto dei carabinieri. Quattro i feriti e il traffico andato in tilt all’altezza dell’incrocio con il semaforo di Frattocchie, a Marino, tra via del Sassone e via Appia Nuova. Il semaforo è stato divelto. La strada è stata percorribile a senso unico alternato per almeno due ore. Questa è la dinamica di un grave incidente che ha coinvolto, domenica sera intorno alle 22, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole ed una Jeep Renegade con a bordo una coppia di coniugi di Genzano di mezza età.



La pattuglia dei militari aveva la sirena accesa e si dirigeva verso via Appia Nuova per un intervento in zona. La Jeep guidata dall'uomo con la moglie al lato passeggero saliva verso Albano da Roma. Nell'impatto, le auto sono finite fuori strada e andate distrutte. I due coniugi sono stati trasportati al nuovo ospedale dei Castelli mentre i due carabinieri sono rimasti contusi ma in maniera non grave. Sul posto i rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Albano.

