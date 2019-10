Roma, in via Veneto omaggio a Ivan Graziani con il film “Cavalieri nel vento”

La vita e la musica di Ivan Graziani in un film.

mercoledì 23 ottobre alle ore 17 in via Veneto, presso Harry's bar. Ci saranno il regista Fabio Jephcott, noto al pubblico per aver diretto tante fiction tra cui “Il Maresciallo Rocca”, il produttore esecutivo Gianluca Rizzo, Francesco De Santis, Massimo Di Rollo, Anna, Tommy e Filippo Graziani, moglie e figli dell'artista, e il King dei paparazzi Rino Barillari.



Il film biografico, presentato anche alla mostra del cinema di Venezia, è un omaggio al cantautore e insieme ad Urbino, dove Ivan Graziani ha studiato e dove ha incontrato la donna della sua vita Anna. Lì, il cantautore a quel tempo ventenne, ha affinato il suo talento nel disegno e nell'incisione, perfezionando la ricerca presso la Scuola del Libro e frequentando le aule dell'Accademia di Belle Arti. A Urbino si è diplomato pittore nel 1968. Artista poliedrioco, originale e mai scontato, Ivan ha intrattenuto con le giovani generazioni un rapporto privilegiato, nei suoi numerosi incontri con gli studenti delle scuole e con conferenze dalla cattedra dell'Università di Urbino.



Il progetto del film ha visto la luce grazie all’Agenzia di Sviluppo della regione Marche, amministrata da Gianluca Carrabs, che ha messo insieme il gruppo di lavoro formato da professionisti del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo. La presentazione a Roma in occasione della quattordicesima edizione della Festa del Cinema.

“Cavalieri nel vento” (da un'idea di Paolo Logli) sarà presentato