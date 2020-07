Lutto nel mondo della ristorazione romana. Italo Santucci, fondatore de Il Caminetto di viale Parioli, è morto. Aveva 94 anni. Aveva aperto il locale nel 1959, e da allora è diventato un punto di riferimento per tre generazioni di romani. Un'istituzione per Roma Nord, era considerato il punto di riferimento per pranzi e cene (e colazioni) della buona borghesia. Italo Santucci era un personaggio: gran lavoratore, impeccabile nella sua eleganza bon ton, sapeva coccolare i propri clienti, li accoglieva sulla porta, li serviva anche ai tavoli, maestro nel saper sedurre la Roma da bere, tra cucina da buongustai e ambiente chic. Il piatto mitico degli anni 60 e 70 erano le fettuccine primavera diventate nel 2000 pomodorini e mozzarella. Poi i fritti, i tagli di carne.

Roma, chiude il Caminetto: uno dei ristoranti simbolo di Roma Nord

Con Italo le star divennero di casa. Da Ingrid Bergman con Roberto Rossellini e Isabella a Francesco Totti, da Verdone a Bill Gates, dalla destra alla sinistra. Si ricordano ancora le code di macchine in sosta selvaggia e il cameriere al megafono: «C'è da spostare una Bmw». Era diventato un gioco social: il gusto della sfida nel lasciare i macchinoni in mezzo alla strada per suscitare invidia sociale. Sempre in una svolta generazionale, il figlio Fabrizio aveva preso le redini del locale. Nel 2019, il suo Caminetto aveva registrato una battuta d'arresto con la chiusura. La crisi era anche qui, poi la riapertura. I funerali si terranno oggi a piazza Euclide alle 12. Il figlio: «Papà ci guarderà mentre starà cucinando una delle sue amatriciane».

L. Lar.

Ultimo aggiornamento: 07:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA