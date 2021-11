Censimento Istat in corso, Monterotondo, Tivoli, Flamina diffidenti sui rilevatori: «C'è il virus, da noi non entrano»

«Dovranno entrare in casa per fare il censimento Istat ?». «Io non apro, ho paura : tra il Covid e le truffe non sono certo i tempi migliori per censire le famiglie». «Non ci si vede tra parenti e poi facciamo entrare degli estranei in casa? Assurdo. Se stiamo in quarantena che fanno, la multa?». C’è un clima di diffidenza e paura sul censimento periodico degli abitanti che in questi giorni gli incaricati dell’Istat stanno portando avanti, casa per casa, nell’area della Tiberina, della sabina, della Flaminia e della Cassia Bis. A Monterotondo, Tivoli, Torrita Tiberina, Capena e dintorni, c’è preoccupazione sia perché tanti temono che il virus entri in casa sia perché negli ultimi giorni si sono intensificate le segnalazioni di tentate truffe proprio da parte di signori che si spacciano per “rilevatori Istat”. Sul sito del Comune di Monterotondo sono indicate tutte le informazioni necessarie a capire meglio come stanno operando gli addetti dell’Istituto nazionale di statistica. Ma la paura è fatta come è fatta e quando viene evocata oltre ogni limite non sente ragioni.

L’istituto pubblico di statistica rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le caratteristiche della popolazione che dimora abitualmente sul territorio, le condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale. Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di queste. Il sindaco Riccardo Varone cerca di tranquillizzare gli abitanti: «Dei rilevatori incaricati dal Comune - dice il sindaco di Monterotondo - muniti di cartellino identificativo si recheranno sul territorio del nostro Comune presso gli indirizzi estratti a campione dall’Istat per condurre la rilevazione. Ricordo che è importante non sottrarsi alla rilevazione che avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid e di segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali anomalie doveste riscontrare».

Ma alcuni non ne voglio sapere. «E se usano i miei dati per togliermi il reddito di cittadinanza? Se vogliono aumentarmi le tasse?»: sono altri interrogativi, per quanto assurdi, più in voga in questi giorni. In realtà, la riservatezza è tutelata e garantita da tre fattori: il segreto statistico, il regolamento europeo e la legge italiana. L’Istat può usare i dati raccolti solo a fini statistici, pubblicandoli sotto forma di tabelle, che non consentono in alcun modo di fare riferimenti a persone identificabili. Invero, i residenti, nonostante abbiano timore ad aprire la porta di casa, devono sapere che «aderire al censimento è un obbligo di legge e saranno inviate dall’Istat sanzioni amministrative a coloro che si rifiuteranno di rispondere al questionario». Nei fatti però la paura è comprensibile, negli ultimi giorni sono state segnalate tentate truffe di falsi “rilevatori Istat” in tutto il territorio dell’hinterland della Capitale che telefonano chiedendo informazioni sulla composizione della famiglia per scopi probabilmente illeciti. È pur vero che c’è la soluzione “indolore” della compilazione online. Per informazioni è possibile contattare il Numero Verde Istat 800.188.802, attivo fino al 20 dicembre, dalle 9 alle 21 o consultare il sito internet www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni. Inoltre le famiglie possono recarsi presso i Centri Comunali di Rilevazione (Ccr), attivi presso i Comuni. Lì è possibile chiedere informazioni e chiarimenti, compilare il questionario autonomamente accedendo a un pc con accesso ad internet o rilasciare l’intervista a un operatore comunale.