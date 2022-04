Isabella Rauti, furto in casa della senatrice: indagata la colf. «Rubati Rolex e gioielli»

Avrebbe agito per mesi, "facendo sparire" abilmente e poco alla volta borse, cappotti, orologi e collane griffate per un valore di 30mila euro. A tanto ammonta il "bottino" sottratto in casa di Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d'Italia, ex moglie dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, figlia di Pino Rauti tra gli storici leader del Movimento sociale.

Per il furto la senatrice ha licenziato e poi denunciato la collaboratrice domestica, una donna di origini sudamericane. Al momento le indagini sono in corso ma a confermare il sospetto ci sarebbe un video in cui si vede la donna sottrarre 50 euro dalla borsa della sentrice e il fatto che alcuni oggetti siano stati ritrovati in casa della colf durante una perquisizione.

Il bottino: pietre e perle, anelli con brillanti e anche un presepe napoletano

Isabella Rauti si era accorta della sparizione di alcuni oggetti di valore nell'aprile scorso. Quando si era accorta di non trovare più capi di abbigliamento e gioielli aveva deciso di controllare meglio la collaboratrice domestica. E i sospetti sarebbero diventati conferme davanti al video in cui la donna fruga nella borsa della senatrice e prende i soldi. Così la senatrice ha fatto l'elenco di tutti i capi e gli oggetti mancanti: un soprabito e un cappotto Burberry, due borse e un foulard Louis Vuitton, un Rolex d'oro, due anelli con brillanti, un presepe artigianale napoletano, una spilla con pietre e perle, ciondoli in oro bianco, un braccialetto e una catenina Tiffany. Beni per circa 30mila euro. Così la senatrice si è recata al commissariato per sporgere denuncia.

Il "tesoro" ritrovato a casa della colf

Dopo la denuncia a casa della collaboratrice domestica i carabinieri della compagnia Trionfale hanno trovato un piccolo tesoro: un Rolex in oro, una borsa Louis Vuitton, un braccialetto e una collana di Tiffany. Tutti vestiti e gioielli spariti da casa di Rauti. Una parte degli oggetti spariti però non è stata ritrovata: forse sono già stati venduti. Ma questo, come eventuali responsabilità della donna, lo accerteranno le indagini.