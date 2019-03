Roma, iPhone rubati venduti al mercato di Porta Portese: il prezzo ha insospettito i carabinieri

IPhone rubati venduti tra le bancarelle dia Roma. Ieri mattina i carabinieri della stazione Roma Porta Portese hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino marocchino di 39 anni, dopo averlo fermato tra le bancarelle del mercato, con tre smartphone di dubbia provenienza.I carabinieri, in servizio in borghese, hanno notato l'uomo avvicinare alcuni passanti e mostrare loro i due telefoni di ultima generazione del valore complessivo di oltre 500 euro. Diretti verso l'uomo, i militari hanno sentito il «venditore improvvisato» offrire gli apparecchi al prezzo di soli 80 euro e, insospettiti, lo hanno bloccato per un controllo. Il 39enne non ha saputo fornire la precisa provenienza della refurtiva che è stata sequestrata ma durante la sua identificazione ha aggredito i due carabinieri nel tentativo di eludere il controllo. Bloccato e ammanettato è stato portato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. I carabinieri, che hanno denunciato l'uomo per ricettazione, proseguono gli accertamenti per risalire ai proprietari degli oggetti sequestra