Roma, investita da auto: muore donna

Incidente mortale questa mattina a. Una donna di 51 anni è morta in ospedale dopo essere stata investita stamattina, intorno alle 6.45, in via Rocca Cencia a Roma. Trasportata in un primo momento in ospedale in codice giallo, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso, avvenuto alle 12.30. Ancora in corso gli accertamenti da parte del VI gruppo Torri della polizia locale. Alla guida della macchina un 39enne che si è fermato a prestare soccorso.