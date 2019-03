É morta la donna che era stata investita da un'auto a Fonte Laurentina. L'incidente si era verificato lunedì scorso intorno alle 16,45 in via Bruno De Finetti, all'altezza di via Beniamico Segre. La vittima, una donna di 47 anni, era stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio dove è morta per le gravi ferite riportate. Sull'incidente indaga la polizia locale del gruppo IX Eur. © RIPRODUZIONE RISERVATA