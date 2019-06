Roma, investiti all’Eur dopo lite, convalidato l’arresto per il 23enne alla guida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato convalidato l’arresto del 23enne fermato con l’accusa di tentato omicidio e omissione di soccorso, per avere investito con la propria auto quattro persone, nella notte tra venerdì e sabato, dopo una lite in un locale all’Eur. Non risulterebbero per ora altri indagati. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Esposizione, l’arrestato si è scagliato contro il gruppo dopo una lite che era scoppiata all’interno del locale. Erano in tre nell’auto che per poco non ha ammazzato quattro persone (tre 19enni e un papà che era andato a prendere il figlio) all’uscita della discoteca Bibliotechina. A bordo della Polo lanciata come un proiettile contro il gruppo, insieme con il 23enne, alla guida, arrestato per tentato omicidio plurimo e omissione di soccorso, c’erano il fratello gemello e, seduta dietro, la fidanzatina di uno dei due. Al vaglio la loro posizione.