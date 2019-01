Una donna è stata investita da un furgoncino Fiat Scudo questa mattina alle 7 circa in viale dell'Oceano Pacifico in prossimità dello scarico merci del centro commerciale Euroma2. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale gruppo IX Eur.