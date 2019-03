Roma, investe donna alla Balduina e fugge: aveva patente scaduta

Investe una donna appena scesa dal bus, la lascia a terra ferita e fugge via, con la macchina senza assicurazione e la patente scaduta. Il 50enne è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, gruppo «ex Prati», e denunciato.



Giovedì pomeriggio, intorno alle 19, in via delle Medaglie d'Oro prossimità all'altezza del civico 33, una donna dello Sri Lanka di 27 anni, appena scesa da un autobus Atac, linea 980, viene investita da una Fiat Panda che, dopo l'urto, riprendeva la marcia lasciando a terra la giovane che finisce in ospedale, al Santo Spirito. Gli agenti del I gruppo riescono a risalire all'identità del proprietario del veicolo, un cinquantenne italiano, e al luogo di residenza.

Il responsabile rintracciato nella zona di Ponte Milvio, presso il ristorante dove lavorava, è stato condotto presso gli uffici di Via del Falco e denunciato per fuga ed omissione di soccorso. Gli è stata ritiata la patente, scaduta e sequestrato il veicolo, risultato privo di assicurazione.

