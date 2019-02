Mescola i detersivi mentre pulisce casa, ma finisce all'ospedale per i vapori tossici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha inalato acido muriatico e candeggina e si è ritrovata in ospedale per una crisi respiratoria. Paura l’altro pomeriggio a Ladispoli per una signora di 63 anni che per fortuna alla fine è riuscita ad avere salva la vita. A quanto si appreso la donna ha avuto un malore e si è accasciata a terra dopo essere venuta a contatto con dei prodotti chimici che stava utilizzando mentre era in casa.La 64enne, asmatica, è stata prima accompagnata al posto di primo intervento della via Aurelia di Ladispoli e, dopo l’intervento anche della Croce Rossa locale, è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma. Già durante il viaggio la donna aveva dato segni di miglioramento. Tuttavia è stata tenuta sotto osservazione dai sanitari che hanno eseguito tutti i controlli nella struttura ospedaliera prima di dimetterla. La casalinga è rimasta intossicata dopo aver mischiato varechina e acido muriatico: il mix che ha prodotto i micidiali vapori durante un'operazione di pulizia. Quella miscela ha provocato delle esalazioni tossiche che, respirate, le hanno fatto perdere i sensi.