Innaffiatoi e ramazze al cimitero di Velletri come i carrelli al supermercato

Un euro per l'innaffiatoio, uno per la ramazza, uno per la paletta, per poi riprendere le monete dopo l'utilizzo degli attrezzi per pulire le pertinenze dei cappelle di famiglia o per innaffiare i fiori davanti alle tombe dei propri cari.Un sistema, quello adottato dal comune di Velletri per mantenere in ordine il cimitero comunale di via Alata che meterá alla prova l'onestá della gente e la voglia di ciascuno di ottimizzare al meglio gli effetti di ciò che sembra essere una buona idea.Cosí come al supermercato si usa la moneta per sbloccare il carrello per poi recuperarla a spesa finita, alla stessa maniera gli attrezzi possono essere presi e poi risistemati evitando fastidi agli anziani in particolare, di portare da casa l'occorrente per pulire o innaffiare.La prova di onestá si musurerá sul fatto che ognuno di quegli attrezzi ha un valore superiore all'euro utilizzati per sbloccarlo, quindi qualcuno potrebbe essere vinto dall'incivie tentazione di portarlo via.