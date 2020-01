Roma, due infermieri aggrediti al San Giovanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova aggressione in pronto soccorso. Ieri sera, all’ospedale San Giovanni, un tossicodipendente ha colpito due infermieri, minacciato con un coltello le guardie giurate che solo a fatica sono riusciti a bloccarlo e a consegnarlo, successivamente, ai carabinieri. Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo.La violenza e le aggressioni negli ospedali e nei pronto soccorso a Roma rappresentano una vera emergenza, tanto che nei mesi scorsi c’è stato anche un vertice tra l’assessorato alla Salute della Regione, la Prefettura e la Questura. I dati parlano chiaro: cento aggressioni all’anno, una ogni tre-quattro giorni. Nel Lazio è anche stato istituito un Osservatorio sulla sicurezza degli operatori sanitari. Spiegano in Regione: «Negli ultimi 5 anni sono state 553 le segnalazioni pervenute con una lieve prevalenza delle aggressioni verbali nei confronti delle donne. La maggior parte (il 23%) avvengono nei Pronto Soccorso, o durante il trasporto di emergenza (21%), nei Reparti Psichiatrici (17%) o nei Reparti di Area medica (11%). Nel 65% dei casi l’aggressore è un paziente, mentre nel 17,5 si tratta di un visitatore/paziente solamente nel 3,3% dei casi l’aggressore è esterno alla struttura sanitaria».Se a livello nazionale si lavora su una normativa che riconosca l’aggravante di aggressione a pubblico ufficiale per chi colpisce un medico o un infermiere, su Roma si punta a maggiori controlli e passaggi delle forze dell’ordine e su una rete di videosorveglianza collegata alla questura. Si parla anche di telecamere nelle ambulanze. «Il tema della sicurezza degli operatori negli ospedali - dice l’assessore Alessio D’Amato - deve diventare una priorità».Cosa è successo ieri all’ospedale San Giovanni? Attorno alle 21.30 è arrivato un tossicodipendente in pronto soccorso. Mentre era in Obi (osservazione breve intensiva), ha colpito una infermiera. Sono intervenute le guardie giurate, che però hanno stentato a trattenerlo. L’uomo con un pugno ha anche raggiunto un altro infermiere. A fatica, dopo una lunga colluttazione, l’aggressore è stato fermato. Sono poi arrivati i carabinieri che lo hanno preso in consegna. Per fortuna le condizioni dei due infermieri colpiti non sono preoccupanti, hanno riportato solo alcune contusioni. Ma per gli ospedali romani questo caso dell’ospedale San Giovanni rappresenta un altro campanello d’allarme.