Roma, molesta studentesse all'università e aggredisce carabinieri: arrestato 30enne

Ha prima infastidito delle studentesse all'interno dell'università e all'arrivo dei carabinieri si è scagliato contro di loro per evitare l'identificazione. Per questo un 30enne romano è stato arrestato ieri dai carabinieri della compagnia piazza Dante. È accaduto nel pomeriggio a Circonvallazione Tiburtina, all'interno di un distaccamento dell'università La Sapienza. Alcune studentesse hanno segnalato un ragazzo che le infastidiva e la vigilanza ha dato l'allarme al 112. Quando i carabinieri hanno fermato il trentenne per l'identificazione lui ha iniziato a minacciarli, poi ha dato un calcio violento a una sedia che ha colpito e ferito alla mano un militare. Bloccato è stato portato in caserma e arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ora l'uomo si trova ai domiciliari in attesa di rito per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA