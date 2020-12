«Non potevo rimanere a casa, senza fare nulla. Volevo dare il mio contributo e una speranza. Quando incontro i miei pazienti per il tampone Covid, la prima cosa che mi dicono è: Dottoressa, il suo pancione ci dà tanto coraggio».

Silvia Mainici, è una dottoressa di 34 anni ed entrerà la prossima settimana nel settimo mese di gravidanza: è una delle volontarie delle Uscar che presta servizio, ogni giorno, a Vigne Nuove. Nel camper attrezzato all'interno del parcheggio della parrocchia San Alberto Magno, a Talenti. Per tutto il periodo della gravidanza ha esercitato. E resterà in servizio fino al termine previsto, per il prossimo gennaio.



Dottoressa, è in dolce attesa: come lo chiamerà?

«Insieme a mi marito abbiamo deciso subito il nome del nostro primo bimbo, si chiamerà Alessandro e non vediamo l'ora di accoglierlo»

Incinta e volontaria: non ha paura di essere contagiata?

«No, sono un medico e quindi conosco le procedure. Quando mi trovo nel camper ci sono tutte le accortezze tra mascherine e distanziamento. La voglia di lavorare e aiutare i miei colleghi è stata più forte di tutto»



I pazienti saranno sorpresi quando la vedono...

«Tutti, però quello che mi ha colpito fin da subito è stata la reazione. Vedere una futura mamma con il pancione regala loro un momento di normalità. Il segno tangibile che la vita va avanti e che possiamo vincere questo male»

La sua famiglia come ha reagito alla notizia che avrebbe continuato a lavorare?

«Le prime settimane della gravidanza le ho trascorse a riposo. Ho rallentato molto la mia attività poi a un certo punto, ho capito che non potevo restare a guardare. Mio marito ha capito che non stavo bene in quella condizione e ha appoggiato la mia scelta»

Pochi giorni fa, in Campania, una futura mamma è morta per le complicazioni del Covid. Come ha reagito?

«Ho avuto un istante di esitazione. Una notizia dolorosa e lo ammetto, mi sono spaventata. Una ragazza della mia stessa età, già mamma. Però, ripeto, sono prima di tutto un medico e quindi conosco le procedure e le accortezze. Sto vivendo una gravidanza serena, il mio bambino sta bene e quindi non ho motivo di preoccuparmi e non devo. Ogni giorno, dedico il mio tempo ai pazienti che sono perlopiù sospetti positivi. Con i colleghi ci siamo organizzati perché io mantenga la distanza di sicurezza. Però ci sono e voglio esserci fino alla fine. Le mie vere preoccupazioni ora sono, a essere oneste, proprio per il parto»

Cioè?

«In questa fase della pandemia ci sono buone probabilità che non possa partorire nella clinica che avevo scelto e che possa assistermi la mia ostetrica. Inoltre anche il fatto che mio marito non potrà stare vicino a me in sala parto. Sarò sola, con i medici certo ma senza nessun affetto»

Intanto però continua a esercitare?

«Certo, fino a quando potrò sia a casa che nel drive in. Almeno per i prossimi due mesi»



© RIPRODUZIONE RISERVATA