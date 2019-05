Due incidenti e traffico in tilt sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare: uno sul tratto dall'Ardeatina alla Pontina, l'altro dalla Cassia Veientana alla Flaminia. La circolazione va molto a rilento anche in esterna dalla Roma-Fiumicino all'Appia ma in questo caso è solo per traffico intenso. Lo comunica Astral Infomobilità. © RIPRODUZIONE RISERVATA