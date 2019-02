Via Ostiense, è record di incidenti: dissesto stradale e mancanza di segnali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidenti in aumento nel X Municipio. Tra le cause, oltre all’alta velocità, c’è da annoverare il dissesto stradale: buche e radici in primis. Maglia nera degli incroci più pericolosi va a quello di via di Castel Fusano con via Ostiense e via del Mare, all’ingresso di Ostia Antica. A snocciolare questi dati è il report redatto dalla polizia locale del X Gruppo Mare che prende come periodo di riferimento l’ultimo triennio. Sono oltre 400 gli incroci monitorati dai vigili urbani di Ostia che hanno annotato accanto a ogni incrocio il numero di incidenti che sono stati rilevati dalle pattuglie.Nella top-ten della classifica delle strade a rischio ci sono gli incroci di Corso Duca di Genova e viale delle Repubbliche Marinare, via Alberto Franchetti con via Wolf Ferrari e via Pietro Rosa con Corso Regina Maria Pia. In base al report della Polizia municipale nel municipio X di Ostia sono aumentati gli incidenti stradali agli incroci rispetto agli altri municipi raggiungendo quota 2.490. Dati che preoccupano l’opposizione del X Municipio che attacca la maggioranza per aver stanziato fondi ma per la sicurezza di altre strade. Agli atti, infatti, c’è la delibera di giunta del settembre scorso che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per la sistemazione di strade a Bagnoletto, Dragona, Stagni e a Ostia in viale Paolo Orlando, via Cardinal Ginnasi e via Mar dei Caraibi, e ad Acilia in via di Acilia, e via di Prato Cornelio. «Tutto questo - dice Athos De Luca, consigliere Pd X Municipio - senza che la commissione Mobilità abbia neppure potuto esaminare queste scelte e non si sa quando inizieranno i lavori. Per quanto riguarda l’emergenza abbiamo più volte richiesto un piano di priorità e interventi senza avere nessun riscontro. Per questo denunciamo il metodo dell’amministrazione che ha escluso l’opposizione e il Consiglio dai criteri e dalle priorità degli interventi». «Anche stilando la classifica delle strade più pericolose, cioè con più buche - sottolinea Andrea Bozzi, consigliere civico del X Municipio - resta l’impossibilità di intervenire, visto che mentre stanno per finire i fondi per la manutenzione ordinaria del 2019, sappiamo che i nuovi bandi con i soldi del 2019 non verranno fatti prima di fine aprile. Un vuoto manutentivo grave, generato da Campidoglio e Municipio a cinquestelle che, dopo aver messo i famosi cartelli con i 30 km/h, adesso è ridotto ad invitare i cittadini all’ulteriore prudenza».«La polizia municipale - dice Pierfrancesco Marchesi, consigliere FdI in X Municipio - ci ha fornito dati precisi e fa riflettere che tra le cause di incidente ci siano, oltre l’alta velocità, anche la mancanza di segnaletica orizzontale e verticale e il dissesto stradale. Finalmente anche i vigili urbani evidenziano con questa lista che la mancata manutenzione da parte di questa amministrazione si ripercuote sui problemi dei cittadini»