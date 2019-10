Auto si schianta contro lo spartitraffico in via Ostiense: traffico bloccato per due ore

Ha perso il controllo dell'auto e si è andato a schiantare contro lo spartitraffico in via Ostiense, all'altezza dello svincolo con il Raccordo Anulare. È in gravi condizioni l'autista, un uomo, alla guida di una Peugeot 205, trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio. L'incidente, avvenuto alle prime luci dell'alba questa mattina intorno alle 4.50, ha costretto la polizia Polizia Locale di Roma Capitale a chiudere il tratto di strada dell'Ostiense per consentire i rilievi scientifici. Dai primi riscontri l'incidente non sarebbe stato causato da altri veicoli. Lunghe code e traffico bloccato per due ore.

