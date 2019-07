Scontro fra auto e moto, muore postino in via della Salvia

Un uomo di 47 anni, in sella a una moto delle poste è morto nello scontro con un'auto oggi a Roma. L'incidente è avvenuto alle 11.50 in via della Salvia, all'i incrocio con via della Canapa. Sul posto gli agenti del gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale.



Il conducente dell'auto è un italiano di 35 anni. È stato condotto all'ospedale Sant'Eugenio per effettuare gli esami di rito e verificare che non fosse in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti. Sono ancora in corso i rilievi, per i quali si è reso necessario chiudere la strada dov'è avvenuto l'impatto. Ultimo aggiornamento: 14:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA