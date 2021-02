Roma, con l'auto giù dal viadotto alla Farnesina: muore automobilista

Tragedia a Roma su via del Foro Italico. Un uomo di 51 anni, romeno, è morto: per cause al momento imprecisate la Opel Astra sulla quale era a bordo è precipitata dalla Tangenziale su via degli Orti della Farnesina, in un'area privata, all'altezza del civico 38. Nell'incidente il mezzo ha fatto un volo di circa 8 metri: lo schianto è avvenuto 200 metri prima della Galleria Giovanni XXII. L'auto era diretta verso lo stadio Olimpico.

Poco prima delle 14 la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato due squadre dei vigili del Fuoco. I soccorritori hanno estratto la vittima per la quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto il 118 e gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo per i rilievi. Saranno i vigili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

