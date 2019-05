Incidente in via Cristoforo Colombo: auto si ribalta, due i feriti. Traffico in tilt

Incidente in via Cristoforo Colombo: l'auto si ribalta e il traffico va in tilt. Lo schianto nel primo pomeriggio all’incrocio semaforico con via Pindaro tra una Smart e una Fiat 500 . Due le persone trasportate in ambulanza al vicino ospedale Grassi. Intervenute sul posto per i rilievi tre pattuglie Polizia Locale Roma Capitale X Mare.

A causa dell'incidente stradale è stato necessario chiudere la corsia centrale di via Cristoforo Colombo con deviazione del traffico proveniente da Roma, direzione Ostia, sulla corsia laterale, con gravi conseguenze sulla viabilità locale.



