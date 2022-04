Roma, incidente in via Cristoforo Colombo: un ferito trasportato al Grassi e traffico in tilt a Casal Palocco

Questa mattina intorno alle ore 11:00 si è verificato un incidente sulla via Cristoforo Colombo a Roma, all'incrocio con Via Wolf Ferrari. Due auto, una Bmw blu e una Hyundai grigia si sono scontrate. Nello scontro che ha parzialmente distrutto le due vetture, uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Grassi.

L'incidente ha paralizzato il traffico per tutta la mattina tra Infernetto e Casal Palocco dopo che i Carabinieri e i Vigili Urbani hanno chiuso per alcune ore la circolazione sull'incrocio per effettuare i rilievi. Al momento non è chiara la dinamica dello scontro: entrambi i conducenti avrebbero affermato di essere partiti con il verde al semaforo.

I semafori tra Infernetto e Casal Palocco

Lungo la via Cristoforo Colombo ci sono tre incroci "pericolosi", regolati da semafori che spesso non vengono rispettati causando incidenti. Oltre al semaforo tra via Wolf Ferrari e via Cristoforo Colombo c'è l'incrocio tra via di Casal Palocco e via di Cristoforo Colombo e quello Canale della lingua - Colombo dove lo scorso luglio 4 ragazzi hanno perso la vita in un'auto finita contro un albero dopo aver scontrato un'altra vettura.