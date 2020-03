Roma, schianto tra tre veicoli sulla Salaria: strada chiusa, una persona ferita

Una persona è rimasta ferita questa mattina a seguito di un incidente che ha coinvolto tre veicoli su via Salaria, tra Settebagni e Monterotondo Scalo. La trafficata arteria è stata immediatamente chiusa in entrambi i sensi di marcia all'altezza del chilometro 18.000 per permettere l'accesso agli operatori del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale e il personale Anas al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Soltanto intorno alle 12:50 il tratto è stato riaperto, ma i disagi per gli automobilisti sono stati pesanti.

