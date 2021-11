Tor Vergata, si schianta con l'auto contro un lampione: ricoverato in codice rosso

E' servito l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere contorte della sua automobile e consegnarlo alle cure degli operatori del 118, che lo hanno trasportato nel vicino ospedale di Tor Vergata in codice rosso. Il brutto incidente è avvenuto stamattina, quando un automobilista ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire andandosi a schiantare contro un palo della luce in via via Sandro Penna, all'altezza del civico 34.

La Fiat Punto si è accartocciata addosso al lampione e per liberare il conducente sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Frascati, che hanno dovuto usare il divaricatore, uno strumento capace di creare varchi nelle lamiere. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma capitale.