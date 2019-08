​Tor San Lorenzo, incidente sul lungomare: donna in codice rosso

La Polizia Locale di Ardea è intervenuta sul lungomare di Tor San Lorenzo, ieri sera intorno alle 19 all’altezza di un Consorzio, per i rilievi di un grave incidente stradale dove una donna romana di 40 anni è stata investita da una Fiat 500 condotta da un cittadino Romeno regolare in Italia. La donna è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo, di Roma, dove ha subito l'asportazione di un rene e della milza, restano gravi le sue condizioni. Sul colpo è deceduto il suo cagnolino di pochi mesi a causa dell’impatto con l’autovettura che inaspettatamente carambolava fuori strada provocando l'incidente e danneggiando anche alcune macchine parcheggiate.

Diversi i testimoni dell'accaduto hanno descritto la scena, indicando la Fiat 500 come autovettura il cui conducente perdeva il controllo, finendo su altre due autovetture parcheggiate lungo la carreggiate ed investendo la donna, intenta a passeggiare, con il suo cane in braccio, ai margini della carreggiata. L'uomo è stato immediatamente fermato dagli agenti ed è stato sottoposto ai rilievi ematici del caso in ospedale volti a verificare se lo stesso fosse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. I veicoli sono stati tutti posti sotto sequestro per la corretta ricustruzione dei fatti, in attesa di ulteriori disposizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: 11:40

