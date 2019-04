Roma, auto si ribalta dopo scontro frontale: grave ragazzo di 21anni

Secondo una prima ricostruzione alle 14 circa una Daewoo Matiz guidata da un ragazzo di 21 anni, si è scontrata frontalmente con una Smart e si è poi ribaltata colpendo una Volkswagen. La Smart a sua volta è andata a sbattere contro una Peugeot. L'automobilista 21enne è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Roma Capitale IV gruppo Tiburtino.

