Roma, incidente auto-moto sulla Tiberina: morto centauro di 56 anni

Incidente mortale questo pomeriggio a Roma in via Tiberina, altezza km 7,500, dove un motociclista è morto nell'impatto con un'auto. Sul posto sono intervenuti intorno alle 14.30 gli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia. La vittima è un italiano di 56 anni. L'uomo alla guida dell'auto, un 47enne, si è subito fermato allertando immediatamente i soccorsi: in forte stato di shock, è stato accompagnato all'ospedale S. Andrea per accertamenti di rito. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dei fatti da parte della Polizia Locale, che ha proceduto al sequestro dei mezzi coinvolti.

APPROFONDIMENTI FIRENZE Mugello, incidente in pista: morto il pilota Stelvio Boaretto durante... INCIDENTE Scontro frontale tra due auto sulla Cassia, grave bambino di Bolsena ROMA Roma, incidente sul Gra fra moto e camion: due morti CASERTA Caserta, schianto tra auto e moto: muore sul colpo un uomo di 43 anni...

Caserta, schianto tra auto e moto: muore sul colpo un uomo di 43 anni papà di due bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA