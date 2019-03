Roma, taxi travolge scooter a Ponte Sublicio, grave 58enne

Grave incidente ieri sera in lungotevere Testaccio. Un uomo di 58 anni è rimasto ferito poco prima delle 21 sul lungotevere Testaccio. L’uomo era al volante di uno scooter quando è stato travolto, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Roma capitale, da un taxi. L’auto bianca dopo aver preso il motorino ha poi urtato e divelto il palo di un semaforo. Il conducente del taxi è stato portato al Fatebenefratelli, non è in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA